Манчестер Юнайтед потерпел сенсационное поражение от Бернли в АПЛ

«Красные дьяволы» никак не могут наладить свою игру в текущем сезоне

  • 23.01.2020 00:08
  • 695 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Юнайтед потерпел сенсационное поражение от Бернли в АПЛ
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22 января прошли матчи 24-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» потерпел сенсационное поражение от Бернли в АПЛ.

«Красные дьяволы» никак не могут наладить свою игру в текущем сезоне. У команды лишь 34 очка, и она делит 5–7 места.

АПЛ. 24-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Бернли» – 0:2

Голы: Вуд, 39, Родригес, 56.
 
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Магуайр, Ван-Биссака, Уильямс (Шоу, 69), Мата, Матич, Фред, Перейра (Гринвуд, 46), Марсьяль, Джеймс (Лингард, 69).
 
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, Макнейл.
 
Предупреждения: Тэйлор, 67. Уэствуд, 68.
 
Судья: Мосс.
 
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
 
Турнирная таблица Премьер-лиги
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 23.01.2020 00:21
    +2
    Слишком громкий заголовок! Нынешний мю может проиграть любому, так что нет не какой сенсации!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 23.01.2020 00:15
    +2
    На англоязычном форуме увидел комментарий, что в этом сезоне МЮ ведёт себя как Робин Гуд - забирает очки у богатых, а отдаёт бедным))) Не согласится с этим трудно
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 23.01.2020 00:21
    +2
    Слишком громкий заголовок! Нынешний мю может проиграть любому, так что нет не какой сенсации!
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 23.01.2020 00:15
    +2
    На англоязычном форуме увидел комментарий, что в этом сезоне МЮ ведёт себя как Робин Гуд - забирает очки у богатых, а отдаёт бедным))) Не согласится с этим трудно
    Ссылка
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