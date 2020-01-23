22 января прошли матчи 24-го тура Английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» потерпел сенсационное поражение от Бернли в АПЛ.
«Красные дьяволы» никак не могут наладить свою игру в текущем сезоне. У команды лишь 34 очка, и она делит 5–7 места.
АПЛ. 24-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли» – 0:2
Голы: Вуд, 39, Родригес, 56.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Джоунс, Магуайр, Ван-Биссака, Уильямс (Шоу, 69), Мата, Матич, Фред, Перейра (Гринвуд, 46), Марсьяль, Джеймс (Лингард, 69).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Родригес, Вуд, Макнейл.
Предупреждения: Тэйлор, 67. Уэствуд, 68.
Судья: Мосс.
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
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Источник — Sport.ua
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