КАШТРУ: «Всегда все зависит от игроков – ни в коем случае не от тренера»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о старте зимней подготовки в Белеке и возвращении из аренды Фернандо, Кирюханцева и Вакулы.

– Обычно «Шахтер» выходил из отпуска раньше, но в этом году первый тренировочный сбор начался 20 января. Почему?

– Это связано с тем, что нам необходимо во второй части сезона. Надеемся пройти как можно дальше в Лиге Европы. До матча с «Бенфикой» четыре недели. Нужно, чтобы команда была неперенагружена к возобновлению сезона, но при этом полностью готова и свежа. Тренируйся мы пять или шесть недель, ребята могли как раз быть перенагруженными. Так делать нельзя ни в коем случае. Впереди у нас много товарищеских матчей и достаточно времени на подготовку. Мы не работаем по какой-то схеме, а делаем то, во что верим. Думаю, это наилучший способ затем выступить должным образом – как в первой игре чемпионата с «Десной», так и с «Бенфикой» в Лиге Европы.

– Кирюханцев и Вакула вернулись из аренды в «Мариуполе», у Фернандо в Португалии не все сложилось. Рассчитываете ли вы на них в сезоне?

– В футболе нужно жить сегодняшним днем, все должно быть пошагово. Всегда все зависит от самих игроков – ни в коем случае не от тренера. Важно, как футболист себя проявляет. То, что ребята проделали до сегодня, плюс то, что они покажут во время сборов, определит их будущее. Сейчас я их не оцениваю. Знаю, чего они стоят. На данный момент мы наблюдаем и увидим, как парни покажут себя во второй части сезона.

– Почему вы взяли на сбор именно их среди всех арендованных? Благодаря каким качествам?

– Эти игроки сильны физически, технически, тактически и психологически. Мы отметили, что они находятся немного на другом уровне в сравнении с остальными. Теперь все зависит от того, как ребята покажут себя с нами. Иногда в другом контексте или клубе футболисты проявляют себя хорошо, а в нашем, при большей конкуренции, возможно, не находят всех кондиций, чтобы раскрыться на сто процентов. Хотим за ними понаблюдать, чтобы понять, сумеют ли они быть на одном уровне с другими. У игрока должно быть несколько талантов, качеств, он должен полностью подходить «Шахтеру». А узнать его лучше можно, лишь поработав с ним. Порой вам очень сложно говорить о футболистах, потому что вы не находитесь с ними каждый день, как мы. Сейчас мы работаем вместе, и спустя некоторое время я смогу дать оценку каждому.

Напомним, первый контрольный матч на сборах в Турции «Шахтер» проведет 25 января против польского «Леха».