Александрия – Черно Море. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию контрольного матча

  • 21.01.2020 15:38
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Александрия – Черно Море. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Александрия

Сегодня, 21 января, «Александрия» проведет третий контрольный матч на первом учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником команды Владимира Шарана станет болгарский «Черно Море». Начало встречи запланировано на 15:30 по Киеву.

Напомним, ранее «Александрия» провела два спарринга с болгарскими клубами. Сначала разгромила «Ботев» со счетом 4:0, а затем сыграла вничью со «Славией» из Софии (2:2).

Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей

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Источник — Sport.ua

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