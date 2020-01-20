Australian Open. Расписание украинок на 21 января

Во вторник, 21 января, на Australian Open продолжат играть матчи основной сетки.

Во второй игровой день на корты Мельбурна выйдут четыре представительницы Украины.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная под пятым номером, в стартовом матче сыграет против Кэти Бултер из Великобритании (№315 WTA), которая заявилась по «защищенному рейтингу». Встреча состоится четвертым запуском на Арене 1573. Ориентировочное время начала – 06:00 по Киеву.

Катерина Бондаренко (№535 WTA), которая заявлена по «защищенному рейтингу», начнет соревнования матчем против обладательницы вайлд кард Арины Родионовой (№163 WTA), представляющей Австралию. Поединок пройдет четвертым запуском на корте №8. Ориентировочное время начала – 07:00 по Киеву.

Третья ракетка Украины Катерина Козлова (№83 WTA) в первом раунде встретится против Присциллы Хон (№139 WTA), которой организаторы выдали вайлд кард. Матч будет сыгран третьим запуском вечерней сессии на корте №7. Ориентировочное время начала – 11:00 по Киеву.