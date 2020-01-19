Даяна Ястремская – Кайа Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 20 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) сыграет стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.

19-летняя украинка четвертым запуском на корте №8 сразится против победительницы квалификации Кайи Юван из Словении (№127 WTA), которая является ровесницей украинки. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.

Ранее девушки не встречались.

Во втором круге победительница матча сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки или Кристи Ан из США.