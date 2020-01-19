Даяна Ястремская – Кайа Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 19.01.2020 13:50
  • 1547 просмотров
  • 2 комментария
Даяна Ястремская – Кайа Юван. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
В понедельник, 20 января, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№21 WTA) сыграет стартовый поединок на Открытом чемпионате Австралии по теннису.
 
19-летняя украинка четвертым запуском на корте №8 сразится против победительницы квалификации Кайи Юван из Словении (№127 WTA), которая является ровесницей украинки. Ориентировочное время начала матча – не ранее 07:00 по Киеву.
 

Ранее девушки не встречались.
 
Во втором круге победительница матча сразится против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки или Кристи Ан из США.
 

 

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 19.01.2020 14:28
    0
    Успішного старту і далі по сітці.
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    Ярослав 999
    Ярослав 999, 19.01.2020 14:56
    0
    Не думаю що матчі завтра відбудуться,в Мельбурні на 4 дні передають дощ
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    Александр Науменко
      Александр Науменко, 19.01.2020 14:28
    0
    Успішного старту і далі по сітці.
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