При Сетьене Барселона показала лучший процент владения со времен Гвардиолы

Уже в первом матче при новом тренере команда установила рекорд

  • 20.01.2020 09:24
  • 1238 просмотров
  • 3 комментария
При Сетьене Барселона показала лучший процент владения со времен Гвардиолы
© Twitter
«Барселона» одержала победу над «Гранадой» (1:0) в матче 20-го тура испанской Примеры. Это была первая игра при новом главном тренере команды Кике Сетьене.
 
В этой игре каталонцы показали процент владения 82,6. Это лучший показатель «Барселоны» в этом сезоне и с 2011 года. Тогда под руководством Хосепа Гвардиолы каталонцы в матче с «Леванте» контролировали мяч 84% времени.
 
Отметим также, что в матче с «Гранадой» игроки «Барселоны» отдали 1005 передач. Это третий случай с сезона-2005/06, когда команда Ла Лиги сделала более 1000 пасов в одном матче.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Барселона

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.01.2020 10:13
    0
    Толку с этого владения , когда к воротам не подходят.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 20.01.2020 10:06
    0
    Володіння це хороший показник, але у Барси були сезони, де команда до абсурду хотіла закотити м'яч у пусті ворота обігравши навіть воротаря, що теж не дуже класно, адже команди тоді навчились ставити автобус проти Барси і все, марне кружляння навколо штрафного суперника, без відсутності альтернатив щоб переламати гру.
    У Барси зараз просто немає майстрів для тікі-таки.
    Ссылка
    waw
    waw, 20.01.2020 09:39
    -1
    найгірша тікітака,ліниве ходження по полю, безглуздий перекат м"яча ближче до центру,практично всі атаки через мессі,примітивна і тупа гра,вчора забили,але ,видно підуть на новий рекорд -90% володіння м"ячем...забивати ? та нафіг треба
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.01.2020 10:13
    0
    Толку с этого владения , когда к воротам не подходят.
    Ссылка
    Maradona
    online
      Maradona, 20.01.2020 10:06
    0
    Володіння це хороший показник, але у Барси були сезони, де команда до абсурду хотіла закотити м'яч у пусті ворота обігравши навіть воротаря, що теж не дуже класно, адже команди тоді навчились ставити автобус проти Барси і все, марне кружляння навколо штрафного суперника, без відсутності альтернатив щоб переламати гру.
    У Барси зараз просто немає майстрів для тікі-таки.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности