При Сетьене Барселона показала лучший процент владения со времен Гвардиолы

«Барселона» одержала победу над «Гранадой» (1:0) в матче 20-го тура испанской Примеры. Это была первая игра при новом главном тренере команды Кике Сетьене.

В этой игре каталонцы показали процент владения 82,6. Это лучший показатель «Барселоны» в этом сезоне и с 2011 года. Тогда под руководством Хосепа Гвардиолы каталонцы в матче с «Леванте» контролировали мяч 84% времени.

Отметим также, что в матче с «Гранадой» игроки «Барселоны» отдали 1005 передач. Это третий случай с сезона-2005/06, когда команда Ла Лиги сделала более 1000 пасов в одном матче.