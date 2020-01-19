Милан при поддержке Шевченко в компенсированное время обыграл Удинезе

В рамках 20-го тура Серии А «Милан» одержал непростую домашнюю победу над «Удинезе».
«Россо-нери» первыми пропустили, но ответили соперникам двумя голами. На 85-й минуте гости сравняли счет и все шло к ничьей. Но на третьей компенсированной минуте Анте Ребич установил окончательный счет в матче.
Отметим, что на трибунах присутствовал главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко, которому пророчат работу в «Милане».
Чемпионат Италии. 20-й тур
«Милан» – «Удинезе» – 3:2
Голы: 0:1 – 6 Ларсен, 1:1 – 48 Ребич, 2:1 – 71 Тео, 2:2 – 85 Лазанья, 3:2 – 90+3 Ребич.
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Источник — Sport.ua
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