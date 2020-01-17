В воскресенье, 19 января, «Милан» на домашнем стадионе «Сан-Сиро» примет «Удинезе» в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

Команды находятся рядом в турнирной таблице Серии А. Команда Стефано Пиоли после 19 туров располагается на десятом месте с 25 очками в активе. «Милан» одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью, а также потерпел восемь поражений.

В последнем туре «черные дьяволы» на выезде обыграли «Кальяри» со счетом 2:0. Правда, перед тем была серия из трех поединков без забитых мячей. «Милан» сыграл в сухие ничью с «Сампдорией» и «Сасуоло», а также потерпел унизительное поражение от «Аталанты» (0:5) в 17-м туре.

Что касается «Удинезе», то «маленькие зебры» занимают двенадцатую позицию в чемпионате Италии, набрав лишь на одно очко меньше, чем соперник по предстоящей встрече. Команда Луки Готти, как и «Милан», имеет в активе семь побед, однако в пассиве «Удинезе» на одно поражение больше.

Предстоящий поединок станет 90-м в истории встреч этих команд. «Милан» одержал 39 побед, 17 раз сильнее был «Удинезе», еще в 33 матчах была зафиксирована ничья. Фаворитом отчетного поединка является «Милан», но вряд ли победа ему достанется с легкостью.

Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.59, на ничью можно поставить за 4.04, а успех гостей оценивается в 6.85.