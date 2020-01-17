20-й тур
Милан
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Удинезе
19.01.2020 13:30   ТВ-трансляция: 

Милан – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Юбилейная встреча команд

  • 17.01.2020 17:46
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Милан – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© ФК Милан. Златан Ибрагимович
В воскресенье, 19 января, «Милан» на домашнем стадионе «Сан-Сиро» примет «Удинезе» в рамках 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
 
Команды находятся рядом в турнирной таблице Серии А. Команда Стефано Пиоли после 19 туров располагается на десятом месте с 25 очками в активе. «Милан» одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью, а также потерпел восемь поражений.
 
В последнем туре «черные дьяволы» на выезде обыграли «Кальяри» со счетом 2:0. Правда, перед тем была серия из трех поединков без забитых мячей. «Милан» сыграл в сухие ничью с «Сампдорией» и «Сасуоло», а также потерпел унизительное поражение от «Аталанты» (0:5) в 17-м туре.
 
Что касается «Удинезе», то «маленькие зебры» занимают двенадцатую позицию в чемпионате Италии, набрав лишь на одно очко меньше, чем соперник по предстоящей встрече. Команда Луки Готти, как и «Милан», имеет в активе семь побед, однако в пассиве «Удинезе» на одно поражение больше.
 
Предстоящий поединок станет 90-м в истории встреч этих команд. «Милан» одержал 39 побед, 17 раз сильнее был «Удинезе», еще в 33 матчах была зафиксирована ничья. Фаворитом отчетного поединка является «Милан», но вряд ли победа ему достанется с легкостью.
 
Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 1.59, на ничью можно поставить за 4.04, а успех гостей оценивается в 6.85.
 
Ориентировочные составы:
 
«Милан»: Доннарумма – Эрнандес, Романьоли, Мусаккьо, Калабрия, Калханоглу, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Ибрагимович, Леао.
 
«Удинезе»: Муссо – Нютинк, Трост-Эконг, Майо, Сема, Фофана, Мандрагора, Пауль, Ларсен, Чука, Лазанья.
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19 января, воскресенье

«Милан» – «Удинезе»
Милан. Стадион «Сан-Сиро». 13:30
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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