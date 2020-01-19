Андрей ШЕВЧЕНКО: «Всегда приятно возвращаться на Сан-Сиро»

Главный тренер сборной Украины посетил матч клуба, с которым связывают его будущее

  • 19.01.2020 15:07
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Всегда приятно возвращаться на Сан-Сиро»
© УАФ. Андрей Шевченко
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко посетил матч 20-го тура Серии А «Милан» — «Удинезе».
 
«Всегда приятно возвращаться на Сан-Сиро», – написал бывший футболист «Милана» в твиттере.
 
Напомним, Андрей Шевченко во время карьеры игрока провел за «россо-нери» 322 матча, забил 175 голов и отдал 27 ассистов. 
 
Ранее ходили слухи, что наставник сборной Украины может возглавить «Милан». 
 
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