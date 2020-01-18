Вернер неудержим. Лейпциг сохраняет уверенное лидерство в Бундеслиге

Тимо Вернер - лучший бомбардир чемпионата

  • 18.01.2020 22:22
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Вернер неудержим. Лейпциг сохраняет уверенное лидерство в Бундеслиге
© twitter.com/rbleipzig_en

«Лейпциг» в первом официальном матче 2020 года обыграл «Унион Берлин» 3:1, а два мяча забил ведущий форвард Тимо Вернер.

Для игрока это 20-й гол в нынешнем сезоне Бундеслиги. Вернер забил 20 голов и сделал 6 ассистов в 18-ти турах чемпионата.

Сам «Лейпциг» набрал 40 очков, лидирует и опережает «Боруссию» Менхенгладбах на 5 очков.

Лейпциг - Унион 3:1
Голы: Вернер, 51, 83, Сабитцер, 57 - Белтер, 10

Остальные матчи тура

Главным событием тура Бундеслиги стал хет-трик Холанда

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Источник — Sport.ua

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