Вернер неудержим. Лейпциг сохраняет уверенное лидерство в Бундеслиге

«Лейпциг» в первом официальном матче 2020 года обыграл «Унион Берлин» 3:1, а два мяча забил ведущий форвард Тимо Вернер.

Для игрока это 20-й гол в нынешнем сезоне Бундеслиги. Вернер забил 20 голов и сделал 6 ассистов в 18-ти турах чемпионата.

Сам «Лейпциг» набрал 40 очков, лидирует и опережает «Боруссию» Менхенгладбах на 5 очков.

Лейпциг - Унион 3:1

Голы: Вернер, 51, 83, Сабитцер, 57 - Белтер, 10

Остальные матчи тура

Главным событием тура Бундеслиги стал хет-трик Холанда