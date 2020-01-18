ВИДЕО. Голкипер Фортуны оформил автогол в дебютном матче

22-летний вратарь «Фортуны» из Дюссельдорфа Флориан Кастенмайер неудачно дебютировал в Бундеслиге.

На 66-й минуте поединка против «Вердера» от его плеча мяч залетел в пустые ворота, гол стал единственным в матче.

Отметим, что Кастенмайер стал всего вторым вратарем в истории Бундеслиги, который забил автогол в своем дебютном матче в чемпионате Германии. Сомнительное достижение принадлежит Жану-Мари Пфаффу, который сотворил подобное 21 августа 1982 года против того же «Вердера».

«Фортуна» – «Вердер» – 0:1

Гол: 0:1 – 66, автогол Кастенмайер.