WTA Хобарт. Рыбакина в матче за титул одолела Чжан Шуай

Турнир на Тасмании завершился победой теннисистки из Казахстана

  • 18.01.2020 16:00
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WTA Хобарт. Рыбакина в матче за титул одолела Чжан Шуай
© WTA Хобарт. Елена Рыбакина
На турнире международной серии в Хобарте состоялся финальный поединок.
 
В матче за титул Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, в двух сетах одолела китаянку Чжан Шуай.
 
Хобарт. Финал
Елена Рыбакина (Казахстан) – Чжан Шуай (Китай) – 7:6(7), 6:3
 
Отметим, что Рыбакина сыграла вже второй финал в текущем сезоне. На прошлой недели она уступила в финальном поединке турнира в Шэньчжэне. Это позволило ей войти в топ-3 Чемпионской гонки перед началом Australian Open.
 
Чжан Шуай сыграла в Хобарте еще и в парном финале против украинки Надежды Киченок, где также уступила. А во втором круге одиночного разряда китаянка выбила из борьбы Катерину Козлову.
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Источник — Sport.ua

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