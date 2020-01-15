Хобарт. Козлова уступила Чжан Шуай

Украинка Катерина Козлова (№91 WTA) уступила китаянке Чжан Шуай (№40 WTA) в матче второго круга хардового турнира международной серии в Хобарте.

Козлова выиграла первый сет со счетом 6:4, но потом матч приостановили из-за проливного дождя. После паузы Чжан Шуай уверенно выиграла два сета и прошла дальше.

WTA Хобарт

Катерина Козлова - Чжан Шуай - 6:4, 1:6, 2:6

В следующем раунде победительница матча встретится с Лорен Дэвис из США.