Хобарт. Козлова уступила Чжан Шуай

Украинка Катерина Козлова (№91 WTA) уступила китаянке Чжан Шуай (№40 WTA) в матче второго круга хардового турнира международной серии в Хобарте.
Козлова выиграла первый сет со счетом 6:4, но потом матч приостановили из-за проливного дождя. После паузы Чжан Шуай уверенно выиграла два сета и прошла дальше.
WTA Хобарт
Катерина Козлова - Чжан Шуай - 6:4, 1:6, 2:6
В следующем раунде победительница матча встретится с Лорен Дэвис из США.
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Источник — Sport.ua
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