Хобарт. Бондаренко успешно начала борьбу в паре, Козлова – проиграла

Во вторник, 14 января, две украинские теннисистки провели матчи в парном разряде турнира международной серии в Хобарте (Австралия).

Катерина Бондаренко в дуэте с канадкой Шарон Фишман свой матч выиграли, а Катерина Козлова и Магда Линетт из Польши – проиграли.

Хобарт. Первый круг парного разряда

Катерина Бондаренко / Шарон Фишман – Чжань Хаоцзин и Латиша Чжань (обе - Тайвань) – 2:6, 6:3, 10-4

Катерина Козлова / Магда Линетт – Кирстен Флипкенс / Элисон ван Эйтванк (обе - Бельгия) – 5:7, 3:6

В следующем раунде Бондаренко и Фишман сразятся против Мари Боузковой (Чехия) и Тамары Зиданшек (Словения).