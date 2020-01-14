Хобарт. Бондаренко успешно начала борьбу в паре, Козлова – проиграла

Украинки провели первые матчи парного разряда

  • 14.01.2020 13:00
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Хобарт. Бондаренко успешно начала борьбу в паре, Козлова – проиграла
© Al Habtoor Tennis Challenge. Катерина Бондаренко
Во вторник, 14 января, две украинские теннисистки провели матчи в парном разряде турнира международной серии в Хобарте (Австралия).
 
Катерина Бондаренко в дуэте с канадкой Шарон Фишман свой матч выиграли, а Катерина Козлова и Магда Линетт из Польши – проиграли.
 
Хобарт. Первый круг парного разряда
Катерина Бондаренко / Шарон Фишман – Чжань Хаоцзин и Латиша Чжань (обе - Тайвань) – 2:6, 6:3, 10-4
Катерина Козлова / Магда Линетт – Кирстен Флипкенс / Элисон ван Эйтванк (обе - Бельгия) – 5:7, 3:6
 
В следующем раунде Бондаренко и Фишман сразятся против Мари Боузковой (Чехия) и Тамары Зиданшек (Словения).
 
Ранее в четвертьфинал пробилась Надежда Киченок.
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Источник — Sport.ua

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