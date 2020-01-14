Хобарт. Киченок пробилась в четвертьфинал парного разряда

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с Саней Мирзой победила на старте парного разряда турнира в австралийском Хобарте. В первом матче украино-индийский дуэт обыграл Оксану Калашникову и Мию Като.

Отметим, что Киченок и Мирза проиграли первый сет, но сумели переломить ход встречи и победить в двух других партиях.

Матч закончился со счетом 2:6, 7:6, 10:3.

В четвертьфинале Киченкок и Мирза встретятся с парой Ваня Кинг/Кристина Макхэйл.