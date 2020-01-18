Днепр-1 уже провел хорошую трансферную кампанию, но в топ-6 попадет вряд ли

«Днепр-1» как-то очень легко и просто ворвался в элиту украинского футбола по итогам минувшего розыгрыша Первой лиги. 13-очковый отрыв от второго места и всего три поражения в 28 матчах (причем последнее – уже после того, как «днепряне» гарантировали себе первую позицию и выход в УПЛ) многим вселяли уверенность в том, что в высшем дивизионе отечественного футбола команда Дмитрия Михайленко сможет с ходу бороться за наивысшие места. Если не за «бронзу», то за место в верхней шестерке – вполне.

Однако реалии оказались абсолютно иными. Проведя летом 2019 года весьма скромную трансферную кампанию, «Днепр-1» в общем-то неплохо начал сезон, но затем угодил в катастрофическую игровую яму. С конца сентября по начало ноября подопечные Михайленко проиграли в пяти кряду поединках УПЛ, что является худшей серией в текущем сезоне турнира (по пять поражений подряд в свой пассив также записали «Колос» и «Ворскла», но шесть встреч кряду не проигрывал никто). Неудивительно, что из зоны верхней шестерки «Днепр-1» откатился вниз и к зимнему перерыву пришел на восьмой строчке в турнирной таблице УПЛ.

Перспективы «Днепра-1» по весне зацепиться за право сыграть вторую часть сезона в верхней шестерке выглядят откровенно туманными. Похоже, понимают это и в клубе – еще в начале ноября Дмитрий Михайленко прямо говорил, что лишь чудо позволит его команде оказаться в топ-6. Если для Первой лиги имеющихся в распоряжении футболистов «Днепру-1» хватало с лихвой для достижения поставленных задач, то в Премьер-лиге кадровый потенциал команды проявил свою скудность. Осознавая свою ответственность за результат, Михайленко все же не боялся говорить вслух очевидные вещи – его команда банально играла на максимуме возможностей. На фоне весьма неплохо себя проявившей в борьбе на несколько фронтов «Александрии», а также значительно прибавивших «Зари» и «Десны» команда из Днепра выглядела, откровенно говоря, не конкурентоспособной. Да и «Мариуполю», который прилично лихорадило осенью, «Днепр-1» вряд ли мог доставить много проблем в борьбе за верхнюю шестерку после поражения в очной встрече (0:1).

Зимой руководство «Днепра-1» решило пойти конструктивным путем и активно поработать на трансферном рынке, а не менять тренерский штаб, чего уже успели потребовать некоторые особо горячие головы. Если по играм в Первой лиге Дмитрия Михайленко уже называли едва ли не новым Пепом Гвардиолой отечественного футбола, то после пяти кряду поражений в УПЛ милость быстро сменилась на гнев, а коуча «днепрян» в болельщицких кругах начали привычно для таких случаев называть малоприятным словом «физрук».

Радует, что боссы «Днепра-1» никак не реагируют на подобную критику в адрес тренерского штаба и тот, очевидно, пользуется у них полным доверием. Кроме того, Михайленко наконец-то получит возможность поработать с достаточным для УПЛ количеством весьма качественных футболистов в команде. Уже сейчас «Днепр-1» усилил практически каждую линию, кроме разве что вратарской, где серьезных нареканий игра Валерия Юрчука в принципе не вызывает.

В центр обороны «Днепр-1» подписал 25-летнего Александра Сватка, который прекрасно знаком местным любителям футбола и является воспитанником именно днепровской школы. Этот футболист уже имел опыт игр за «Днепр», который покинул из-за фактического развала команды. Затем провел полтора добротных сезона в «Заре», а в феврале минувшего года за 375 тысяч евро был продан луганчанами в «Хайдук». Увы, проявить себя в Хорватии Сватку не удалось, а потому возвращение в Украину оказалось для него наилучшим вариантом развития событий. Теперь Александр будет призван навязать конкуренцию не только ключевому игроку команды Сергею Логинову, но и Максиму Лопыренку и Папе Гуйе. Кто-то из двоих последних вполне может потерять место в составе, если Сваток вновь окажется способен демонстрировать тот уровень игры, который и вызвал интерес у представителей «Хайдука».

На флангах обороны усиление для «днепрян» виделось еще более актуальным, чем в центральной зоне. К счастью, Михайленко уже получил в распоряжение трех весьма качественных и известных в УПЛ футболистов, по причине чего «Днепр-1» должен теперь более уверенно смотреться в этих зонах.

Прежде всего, стоит говорить о 28-летнем правом беке Владимире Адамюке, трансфер которого из «Львова» обошелся «днепрянам» по неофициальной информации в 350 тысяч евро. Футболист, который великолепно проявил себя в минувшем сезоне, будучи одним из лучших правых фулбеков УПЛ, в нынешнем розыгрыше оказался не у дел. Поговаривали, что у Адамюка банально возник конфликт с руководством львовского клуба, а потому его уход уже в январе оказался оптимальным вариантом для обеих сторон. В «Днепре-1», вероятно, много времени на адаптацию Адамюку не понадобится. Он уже играл в этом городе за «Днепр» с 2016 по 2017 год, причем как раз под руководством Дмитрия Михайленко. Кажется, что вытеснить из основы очень перспективного и талантливого, но пока еще весьма «сыроватого» для УПЛ чемпиона мира U-20 Александра Сафронова для опытного Адамюка не окажется серьезной проблемой.

Также на правый фланг «Днепр-1» неожиданно для многих подписал Лукаса Тейлора – первого бразильского легионера в клубной истории.



СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко и Лукас Тейлор

Он также отлично известен отечественным болельщикам по играм в УПЛ – в частности, за все тот же «Львов». Покинув украинскую команду весной минувшего года, через пару месяцев Лукас Тейлор вернулся в Европу, где его подписал «Эшторил». Однако во втором по рангу дивизионе португальского футбола в нынешнем сезоне Тейлор не провел ни одного матча, а потому возвращается в Украину далеко не в лучших игровых кондициях. Впрочем, понимание игры, скорость и техника у этого футболиста на уровне, а потому он однозначно способен усилить «Днепр-1», тем более, что может сыграть не только справа в обороне, но и несколько выше – на позиции классического флангового хавбека.

На левой «бровке» Михайленко отныне сможет рассчитывать не только на 24-летнего Шаповала и на 34-летнего ветерана Полевого, но и на прибывшего в «Днепр-1» из чешского «Яблонца» Андрея Цурикова. Экс-основной защитник «Александрии» в июле минувшего года перешел из украинского клуба в чешский, но заиграть там не сумел из-за травмы. Практически сразу же Цуриков повредил приводящую мышцу бедра. Изначально наш соотечественник рассчитывал вернуться к игре через 1-2 месяца, но восстановление затянулось и в итоге за «Яблонец» он не сумел провести ни единого поединка. Возможно, что с ходу выиграть конкуренцию у Шаповала и Полевого Цурикову не удастся, но в перспективе именно Андрей видится ключевым исполнителем у «днепрян» на этой позиции, тем более, что контракты его конкурентов с «Днепром-1» истекают уже грядущим летом.

Хорошее усиление получила и линия полузащиты в лице аргентинского легионера Франсиско Ди Франко, перешедшего из «Карпат».



СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко и Франсиско Ди Франко

В стане кризисного ныне львовского клуба этот талантливый хавбек в последнее время откровенно потерял мотивацию, а потому смена обстановки для него была нужна, как воздух. Понимали это и в «Карпатах», а потому переход воспитанника «Боки Хуниорс» и стал реальностью. Главным конкурентом для Ди Франко в «Днепре-1», вероятно, станет Сергей Булеца, но он арендован у «Динамо», а потому летом вернется в киевский клуб, расчистив место в основу для Франсиско. Пока же аргентинец, вероятно, будет набирать прежнюю форму и, возможно, окажется полезен «Днепру-1» чуть в глубине поля.

Не обошло усиление и линию нападения. К арендованному у «Динамо» Супряге добавился воспитанник «бело-синих» Алексей Хобленко, которого в Украине лучше знают по играм за «Черноморец». Одессу форвард покинул еще в начале 2018 года, уйдя сперва в аренду в польский «Лех», а затем – на правах свободного агента в «Динамо-Брест». Став в минувшем сезоне чемпионом Беларуси, а также отличившись 9 голами в 25 матчах тамошней лиги, Хобленко решил не продлевать контракт с брестским клубом, а вернуться в Украину, где и подоспело предложение от «Днепра-1». Очевидно, что опыт Хобленко способен принести «днепрянам» немало пользы, да и для УПЛ он кажется более подходящим вариантом, чем ушедший в «Волынь» Станислав Кулиш, славящийся бомбардирскими подвигами на уровне Первой и Второй лиг отечественного футбола.

Как видим, неохваченными зимой у «Днепра-1» пока остаются лишь фланги атаки, но Дмитрий Михайленко не видит в этом серьезной проблемы. Коуч «днепрян» заявил, что клуб провел большую работу на трансферном рынке, но подчеркнул, что вопрос о выходе в первую шестерку для его команды не стоит. Важнее «Днепру-1» по весне будет стабилизировать игру и результаты. Если в первом после возобновления чемпионата матче против «Карпат» от «днепрян» однозначно будут ждать победы, то затем календарь у команды Михайленко незавидный – «Динамо», «Шахтер» и «Мариуполь». Возможно, матч с приазовцами станет определяющим для какой-то из этих команд за право пробиться в топ-6.

Впрочем, не стоит забывать, что в нынешнем сезоне предусмотрен еврокубковый плей-офф, в котором сойдутся команды, занявшие по итогам регулярной части сезона 5-8 места. Да, определенное преимущество в виде матча на своем поле будут иметь коллективы, финишировавшие выше в турнирной таблице, но как раз игру на выезде «Днепру-1» и предстоит подтянуть по весне, чтобы вообще на что-либо претендовать.

Не стоит забывать, что даже если «Днепр-1» в премьерном сезоне в УПЛ добудет путевку в Лигу Европы, сыграть в этом турнире команда, скорее всего, не сможет. Все из-за малого «возраста» клуба, о чем активно судачили еще летом , полагая, что «Днепр-1» сможет весьма уверенно пробиться в зону еврокубков и без всяких там плей-офф. А коль так, то стабилизация игры и результата, о которых говорит Михайленко, действительно являются для нынешнего «Днепра-1» первоочередными задачами. Летом, возможно, клуб при удачном стечении обстоятельств постигнут еще большие изменения к лучшему, и при уже сложившемся костяке команды ей будет куда проще решать амбициозные задачи. Какие? Это будет зависеть от руководства, но очевидно, что команда из такого города как Днепр априори не может претендовать на что-то меньшее, чем медали национального чемпионата. Особенно, если летом из названия клуба исчезнет столь раздражающая многих «единичка» и он вновь станет привычным для всех «Днепром». А что, на такую возможность весьма прозрачно еще в октябре минувшего года намекал Игорь Коломойский…

Алексей СЛИВЧЕНКО