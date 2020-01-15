Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр-1 провел большую работу на трансферном рынке»

Наставник «Днепра-1» доволен комплектацией команды

  • 15.01.2020 23:08
  • 431 просмотр
  • 1 комментарий
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Днепр-1 провел большую работу на трансферном рынке»
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко признался, что доволен работой клуба на трансферном рынке в зимнее межсезонье:

«Здесь грех жаловаться, ведь клуб провел большую работу на трансферном рынке. Футболисты, которых мы уже подписали и которых, возможно, еще подпишем – это достаточно качественное усиление.

Все они проверены украинским чемпионатом, опытные, некоторые ранее выступали за днепрян. Поэтому мы очень довольны проделанной работой.

Будет ли команда бороться за попадание в первую шестерку? Сейчас вопрос так не стоит. Нам, в первую очередь, нужно стабилизировать игру, сделать в ней качественный прыжок.

Нас ожидают непростые соперники в заключительных четырех матчах первого этапа. Среди них – два наших гранда, и в игре с ними будет очень интересно посмотреть, насколько мы конкурентоспособны.

В какую бы шестерку мы не попали, все равно есть возможность побороться за место в плей-офф, и вот такое мини-задание можно перед собой поставить».

Напомним, нынешней зимой в «Днепр-1» перешли Алексей Хобленко, Александр Сваток, Владимир Адамюк и Андрей Цуриков.

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Источник — СК Днепр-1

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Комментарии
    kerch30
    online
      kerch30, 15.01.2020 23:14
    0
    Все отмение бойци и мастера плюс Тейлор. Динамо получит 3 мяча
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 15.01.2020 23:14
    0
    Все отмение бойци и мастера плюс Тейлор. Динамо получит 3 мяча
    Ссылка
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