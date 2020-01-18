Молчанов стал чемпионом челленджера в Австралии

Украинский теннисист Денис Молчанов и серб Никола Чачич стали чемпионами турнира серии ATP Challenger Tour в Бендиго с призовым фондом $54,160.
В финале теннисисты справились с дуэтом Марсело Аревало (Уругвай) / Джонни О'Мара (Великобритания). Игра завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.
Ранее в четвертьфинале Денис Молчанов и Никола Чачич победили дуэт Се Симабукуро (Япония) / Мин-Кю Сонг (Южная Корея) со счетом 6:4, 7:6 (7:3).
А в полуфинале украино-сербская паря обыграла Ариэля Беара и Мэтта Рида (3:6, 6:3, (10:1).
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Источник — Sport.ua
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