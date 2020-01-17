Молчанов вышел в финал парного турнира в австралийском Бендиго

Денис в паре с сербом Никола Чачич продолжает успешное выступление

  • 17.01.2020 03:23
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Молчанов вышел в финал парного турнира в австралийском Бендиго
© БТУ. Денис Молчанов
Украинец Денис Молчанов и его напарник Никола Чачич из Сербии продолжают успешное выступление в парной сетке турнира серии ATP Challenger Tour, который проходит в австралийском городе Бендиго с призовым фондом $54,160.
 
Ранее в четвертьфинале Денис Молчанов и Никола Чачич победили дуэт Се Симабукуро (Япония) / Мин-Кю Сонг (Южная Корея) со счетом 6:4, 7:6 (7:3). 
 
Сегодня, 17 января, в полуфинале Молчанов и Чачич встречались с дуэтом Ариэль Беар (Уругвай) / Мэтт Рид (Австралия) и выиграли матч на супертайбрейке. Счет матча: 3:6, 6:3, [10:1].
 
В финале украинско-сербская пара сыграет против команды в составе Марсело Аревало (Уругвай) / Джонни О'Мара (Великобритания).
 
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Источник — Sport.ua

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