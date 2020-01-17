КАРИКАТУРА ДНЯ. Как вратари спасают свои команды

Всегда нужно прислушиваться и к сердцу, и к разуму, уверен Омар Момани

  • 17.01.2020 13:56
  • 2890 просмотров
  • 1 комментарий
КАРИКАТУРА ДНЯ. Как вратари спасают свои команды
© ФК Бавария Мюнхен. Мануэль Нойер

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над тем, как вратари принимают решения, чтобы спасти свои команды от пропущенных голов.

«Всегда используйте и сердце, и разум, чтобы спасти свою команду», — прокомментировал Момани свою новую работу.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 17.01.2020 14:33
    +2
    Я и раньше не особо высоко оценивал этого дебила, а теперь тем более.
    Ссылка
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 17.01.2020 14:33
    +2
    Я и раньше не особо высоко оценивал этого дебила, а теперь тем более.
    Ссылка
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