КАРИКАТУРА ДНЯ. Как вратари спасают свои команды

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над тем, как вратари принимают решения, чтобы спасти свои команды от пропущенных голов.
«Всегда используйте и сердце, и разум, чтобы спасти свою команду», — прокомментировал Момани свою новую работу.
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Источник — Instagram
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