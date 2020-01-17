В России решили расширить главную лигу с 16 до 18 команд. У Украины пока 12

На заседании общего собрания Российской футбольной премьер-лиги принято решение увеличить числа команд в главной лиге чемпионата России с 16 до 18.

Большинство клубов РПЛ одобрило предложение о расширении числа участников чемпионата с 16 до 18 команд. Вопрос по расширению вызвал большую дискуссию, но большинство клубов идею расширения поддержало (14 против 2). Два клуба проголосовали против, это «Зенит» и «Спартак».

С какого сезона будет введено расширение, будет решено на следующем собрании РФПЛ после совещания с РФС.