В России решили расширить главную лигу с 16 до 18 команд. У Украины пока 12

На заседании общего собрания Российской футбольной премьер-лиги принято решение увеличить числа команд в главной лиге чемпионата России с 16 до 18.
Большинство клубов РПЛ одобрило предложение о расширении числа участников чемпионата с 16 до 18 команд. Вопрос по расширению вызвал большую дискуссию, но большинство клубов идею расширения поддержало (14 против 2). Два клуба проголосовали против, это «Зенит» и «Спартак».
С какого сезона будет введено расширение, будет решено на следующем собрании РФПЛ после совещания с РФС.
Напомним, в Украине в Премьер-лиге играет 12 команд, но планируется расширение до 14, а спустя сезон – до 16 команд.
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Источник — Спорт-Экспресс в России
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