Альмерия – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который вчера перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», сегодня, 16 января, дебютирует за новый клуб.

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Лунин вышел в старте своей команды на матч 23-го тура Сегунды против «Альмерии». Поединок начался в 22:00 по Киеву.

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