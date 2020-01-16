Альмерия – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинский вратарь Андрей Лунин дебютирует в Сегунде

  • 16.01.2020 22:40
  • 4900 просмотров
  • 7 комментариев
Альмерия – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Реал Вальядолид. Андрей Лунин

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который вчера перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», сегодня, 16 января, дебютирует за новый клуб.

 

📺 Видеотрансляция

 

Лунин вышел в старте своей команды на матч 23-го тура Сегунды против «Альмерии». Поединок начался в 22:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.01.2020 00:04
    +1
    dd dent, 16.01.2020 23:58
    Жуткий дебют. Жаль, вместо того что б сразу зарекомендовать себя как топарь, пошел на мяч хотя там защитник свой был, зачем? Не понятно. Плохо конечно что 1,5 года не играл. Теперь главное вернутся в тонус и что б на лавку не посадили, а то это будет очень не хорошо уже в перспективе карьеры
    Немного доверился защитнику во 2-ом мяче. А так сыграл достойно. Слишком агрессивен Лунин. Нет спокойствия и хладнокровности.
    Верим, что все наладится. Человек уже 2 года без реальной практики взрослого футбола с дядьками.
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    dd dent
      dd dent, 16.01.2020 23:58
    -1
    Жуткий дебют. Жаль, вместо того что б сразу зарекомендовать себя как топарь, пошел на мяч хотя там защитник свой был, зачем? Не понятно. Плохо конечно что 1,5 года не играл. Теперь главное вернутся в тонус и что б на лавку не посадили, а то это будет очень не хорошо уже в перспективе карьеры
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 16.01.2020 23:54
    0
    Maks7777, 16.01.2020 23:34
    Мда ..Жаль Лунина с таким дебютом и в Овьедо Сесть может на лавку..Все бы норм ну ошибка два дурака что защитник что Лунин.Удачи и Успехов в следующих матчах ну первый блин комом
    в двух голах его вины нет. Пеналь не вытянул, то лотырея а в втором случае он же не виновать что защитник пас не смог на него дать.
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    Maks7777
    online
    Maks7777, 16.01.2020 23:41
    -1
    Maxim_kravets, 16.01.2020 23:35
    Ну, теперь и понятно почему Лунин на лавке сидит. Вроде бы неплохо стоял, но такой смешной гол привез.
    Ну надо практика нужна,а ее нет вот и после
    матчаэтогоо походу не будеттт,....напоминает он Зину тот уже тоже хрен взаявку попадает, только в инсте с седан фото и по странам ездит ну и этот такой же стал....закончат ребята точно в турциии если за голову не возьмутся.......
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    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 16.01.2020 23:35
    +1
    Ну, теперь и понятно почему Лунин на лавке сидит. Вроде бы неплохо стоял, но такой смешной гол привез.
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    Maks7777
    online
    Maks7777, 16.01.2020 23:34
    -2
    Мда ..Жаль Лунина с таким дебютом и в Овьедо Сесть может на лавку..Все бы норм ну ошибка два дурака что защитник что Лунин.Удачи и Успехов в следующих матчах ну первый блин комом
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    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 16.01.2020 23:33
    -1
    От і є два голасіка, у першім матчі!
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 17.01.2020 00:04
    +1
    dd dent, 16.01.2020 23:58
    Жуткий дебют. Жаль, вместо того что б сразу зарекомендовать себя как топарь, пошел на мяч хотя там защитник свой был, зачем? Не понятно. Плохо конечно что 1,5 года не играл. Теперь главное вернутся в тонус и что б на лавку не посадили, а то это будет очень не хорошо уже в перспективе карьеры
    Немного доверился защитнику во 2-ом мяче. А так сыграл достойно. Слишком агрессивен Лунин. Нет спокойствия и хладнокровности.
    Верим, что все наладится. Человек уже 2 года без реальной практики взрослого футбола с дядьками.
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 16.01.2020 23:35
    +1
    Ну, теперь и понятно почему Лунин на лавке сидит. Вроде бы неплохо стоял, но такой смешной гол привез.
    Ссылка
    Петро Штука
    online
      Петро Штука, 16.01.2020 23:54
    0
    Maks7777, 16.01.2020 23:34
    Мда ..Жаль Лунина с таким дебютом и в Овьедо Сесть может на лавку..Все бы норм ну ошибка два дурака что защитник что Лунин.Удачи и Успехов в следующих матчах ну первый блин комом
    в двух голах его вины нет. Пеналь не вытянул, то лотырея а в втором случае он же не виновать что защитник пас не смог на него дать.
    Ссылка
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