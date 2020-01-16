Альмерия – Овьедо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20-летний вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин, который вчера перешел на правах аренды в клуб Сегунды «Овьедо», сегодня, 16 января, дебютирует за новый клуб.
Лунин вышел в старте своей команды на матч 23-го тура Сегунды против «Альмерии». Поединок начался в 22:00 по Киеву.
Читайте также: Третий Реал, конкурент чемпион мира и владелец миллиардер. Куда попал Лунин
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Верим, что все наладится. Человек уже 2 года без реальной практики взрослого футбола с дядьками.
матчаэтогоо походу не будеттт,....напоминает он Зину тот уже тоже хрен взаявку попадает, только в инсте с седан фото и по странам ездит ну и этот такой же стал....закончат ребята точно в турциии если за голову не возьмутся.......
Верим, что все наладится. Человек уже 2 года без реальной практики взрослого футбола с дядьками.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.