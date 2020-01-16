Australian Open. Стаховский не сумел пробиться в финал квалификации

Украинский теннисист проиграл в полуфинале чилийцу Алехандро Табило

  • 16.01.2020 12:10
  • 461 просмотр
  • 1 комментарий
Australian Open. Стаховский не сумел пробиться в финал квалификации
© ATP. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл поединок за выход в финал квалификации Australian Open.
 
Во втором раунде отбора 34-летний украинец проиграл Алехандро Табило (№208 ATP) из Чили. 
 
Australian Open. Второй раунд квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 2:6, 3:6
 
 
Напомним, за выход в полуфинал квалификации теннисисты получают $32,500 призовых.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    peluita
      peluita, 16.01.2020 12:39
    0
    спасибо Серёга. ставочка зашла)))
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    peluita
      peluita, 16.01.2020 12:39
    0
    спасибо Серёга. ставочка зашла)))
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