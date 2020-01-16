Australian Open. Стаховский не сумел пробиться в финал квалификации

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл поединок за выход в финал квалификации Australian Open.
Во втором раунде отбора 34-летний украинец проиграл Алехандро Табило (№208 ATP) из Чили.
Australian Open. Второй раунд квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 2:6, 3:6
Ранее во второй круг вышли Дарья Лопатецкая и Катарина Завацкая, не смогла преодолеть стартовый барьер Марта Костюк.
Напомним, за выход в полуфинал квалификации теннисисты получают $32,500 призовых.
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Источник — Sport.ua
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