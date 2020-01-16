Костюк проиграла Вихлянцевой и выбыла из квалификации Australian Open

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№149 WTA) проиграла 22-летней российской спортсменке Наталье Вихлянцевой (№112 WTA) в 1/4 финала квалификации Australian Open-2020.
Для победы над Костюк Вихлянцевой хватило двух сетов — 7:5, 6:2. Поединок длился 1 час 34 минуты.
Это был первый очный поединок между теннисистками.
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Источник — Sport.ua
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