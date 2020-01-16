Australian Open. Завацкая выиграла и продолжила борьбу за основную сетку

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№107 WTA) добыла победу в матче первого круга квалификации Australian Open.
На старте отбора четвертая сеяная в трех сетах сломила сопротивление китаянки Ма Шуюэ (№240 WTA).
Australian Open. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Ма Шуюэ (Китай) – 6:3, 0:6, 6:2
В полуфинале отборочного турнира Завацкая сразится против американки Сачии Викери (№151 WTA).
Ранее во второй круг вышла Дарья Лопатецкая, не смогла преодолеть стартовый барьер Марта Костюк.
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Источник — Sport.ua
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