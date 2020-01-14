Директор Оболони: «Пожали друг другу руки с Ковальцом»

9 января «Оболонь-Бровар» неожиданно объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Ковальцом.

Директор клуба Александр Ризниченко рассказал о причинах ухода тренера:

«Не буду комментировать этот вопрос. Единственное скажу – это было обоюдное решение руководства клуба и Ковальца. Пожали друг другу руки. Он приезжал ко мне забрать трудовую книгу, пожелали друг другу успехов.

Когда он написал заявление об уходе 9 января, мы пожелали ему успехов в дальнейшем. Говорят, когда тренер ложится спать, чемодан должен стоять возле его кровати. Все тренеры это понимают, знают, что ситуация может измениться.

Есть пример «Руха». Аналогичная ситуация, команда идет на первом месте. Это футбол. Учитывая, что команда идет высоко в турнирной таблице, возможно, для болельщиков и остальных это раздражитель.

Возникают слухи, что требовал новых футболистов, высокую зарплату. Хочу с уверенностью сказать: ничего такого не было».

Новым главным тренером «Оболони» стал Олег Мазуренко.