Артем ФРАНКОВ: «За что сражаться Динамо? За второе место в чемпионате?»

Специалист поделился мнением об усилении киевской команды

  • 12.01.2020 12:53
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Артем ФРАНКОВ: «За что сражаться Динамо? За второе место в чемпионате?»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о трансферной политике киевского «Динамо». Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало Ибрагима Каргбо и Бенито.

«Надеюсь, что, в своем время, эти ребята сыграют свою выдающуюся роль в киевском «Динамо», но, честно говоря, пока не очень верится. Мне кажется, что за результат в киевскому клубе в ближайшее время будут отвечать достаточно проверенные и известные нам кадры, к которым относится Назарий Русин.

Посмотрим по сборам. Нам предстоит большое количество контрольных поединков, по которым мы сделаем такое же количество выводов. А потом, правда окажется совершенно иной. Тем более, команде в еврокубках не играть, то есть проверить не на чем.

Когда мне говорят, что «Динамо» нужно усилить или киевлянам нужен нападающий, у меня возникает один вопрос: «А для чего? В каком таком турнире «Динамо» собирается сражаться в ближайшее время, что команде нужен нападающий для решения этих задач?» За второе место в чемпионате? Извините, нынешнего состава для этого должно хватать. Тем более, что соперники не очень проявляют тенденцию к усилению.

А что касается Кубка Украины, то, учитывая, что «Шахтер» уже вылетел, опять-таки — та же самая история. Никаких нападающих или атакующих полузащитников за четыре, пять или шесть миллионов покупать под это дело не надо. Нужно распоряжаться тем ресурсом, который имеется в клубе: солидными футболистами среднего возраста и той талантливой молодежью, о которой столько разговоров.

Что касается квалификации в еврокубках летом, то летом об это и подумаем, еще есть время. Честно говоря, наигрывать состав туда, было бы как-то слишком оптимистично», — отметил Франков в эфире своего канала на YouTube.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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