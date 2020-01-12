Артем ФРАНКОВ: «За что сражаться Динамо? За второе место в чемпионате?»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о трансферной политике киевского «Динамо». Ранее сообщалось, что «Динамо» подписало Ибрагима Каргбо и Бенито.

«Надеюсь, что, в своем время, эти ребята сыграют свою выдающуюся роль в киевском «Динамо», но, честно говоря, пока не очень верится. Мне кажется, что за результат в киевскому клубе в ближайшее время будут отвечать достаточно проверенные и известные нам кадры, к которым относится Назарий Русин.

Посмотрим по сборам. Нам предстоит большое количество контрольных поединков, по которым мы сделаем такое же количество выводов. А потом, правда окажется совершенно иной. Тем более, команде в еврокубках не играть, то есть проверить не на чем.

Когда мне говорят, что «Динамо» нужно усилить или киевлянам нужен нападающий, у меня возникает один вопрос: «А для чего? В каком таком турнире «Динамо» собирается сражаться в ближайшее время, что команде нужен нападающий для решения этих задач?» За второе место в чемпионате? Извините, нынешнего состава для этого должно хватать. Тем более, что соперники не очень проявляют тенденцию к усилению.

А что касается Кубка Украины, то, учитывая, что «Шахтер» уже вылетел, опять-таки — та же самая история. Никаких нападающих или атакующих полузащитников за четыре, пять или шесть миллионов покупать под это дело не надо. Нужно распоряжаться тем ресурсом, который имеется в клубе: солидными футболистами среднего возраста и той талантливой молодежью, о которой столько разговоров.

Что касается квалификации в еврокубках летом, то летом об это и подумаем, еще есть время. Честно говоря, наигрывать состав туда, было бы как-то слишком оптимистично», — отметил Франков в эфире своего канала на YouTube.