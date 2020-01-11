ATP Cup. Надаль вывел Испанию в финал на Сербию

В субботу в Сиднее состоялись полуфиналы Кубка ATP.
Вслед за Сербией в финал вышла и команда Испании, которая выиграла обе одиночные встречи против Австралии.
ATP Cup. Полуфинал
Австралия – Испания – 0:2
Ник Кирьос (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1:6, 4:6
Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:4, 5:7, 1:6
Крис Гуччионе / Джон Пирс (Австралия) – Пабло Карреньо-Буста / Фелисиано Лопес (Испания) - исход парной встречи на общий результат не повлияет
Финал состоится 12 января.
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Источник — Sport.ua
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