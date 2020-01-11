ATP Cup-2020. Сербия вышла в финал

В полуфинале Джокович и компания разгромили команду России

  • 11.01.2020 09:51
  • 795 просмотров
  • 1 комментарий
ATP Cup-2020. Сербия вышла в финал
© ATP. Новак Джокович

В первом полуфинале ATP Cup-2020 сборная Сербии встречалась с Россией. Сербы одержали победу со счетом 3:0 и стали первым финалистом турнира.

Сербия – Россия 3:0

Душан Лайович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) - 7:5, 7:6 (1)

Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) - 6:1, 5:7, 6:4

Никола Качич/Виктор Троицки – Теймураз Габашвили/Константин Кравчук – 6:4, 7:6 (7)

Соперником Сербии по финалу будет победитель противостояния Австралии и Испании.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    common_sense
    online
      common_sense, 11.01.2020 10:31
    -1
    акакаяразница? © Зелений Віслюк
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