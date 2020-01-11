ATP Cup-2020. Сербия вышла в финал

В первом полуфинале ATP Cup-2020 сборная Сербии встречалась с Россией. Сербы одержали победу со счетом 3:0 и стали первым финалистом турнира.
Сербия – Россия 3:0
Душан Лайович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия) - 7:5, 7:6 (1)
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия) - 6:1, 5:7, 6:4
Никола Качич/Виктор Троицки – Теймураз Габашвили/Константин Кравчук – 6:4, 7:6 (7)
Соперником Сербии по финалу будет победитель противостояния Австралии и Испании.
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Источник — Sport.ua
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