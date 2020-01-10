ATP Cup-2020. Россия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу в Сиднее состоится первый полуфинал Кубка ATP.
Первую путевку в финал разыграют команды Сербии и России. Начало в 02:00 по Киеву.
ATP Cup. Полуфинал
Сербия – Россия
Душан Лайович (Сербия) – Карен Хачанов (Россия)
Новак Джокович (Сербия) – Даниил Медведев (Россия)
Новак Джокович / Виктор Троицки (Сербия) – Карен Хачанов / Даниил Медведев (Россия)
Победители в финале сразятся против Австралии или Испании.
ATP Cup. Сербия – Россия. LIVE трансляция
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.