ATP Cup-2020. Австралия – Испания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу в Сиднее состоится второй полуфинал Кубка ATP.
Вторую путевку в финал разыграют команды Австралии и Испании. Начало не ранее 09:30 по Киеву.
ATP Cup. Полуфинал
Австралия – Испания
Ник Кирьос (Австралия) – Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Алекс де Минаур (Австралия) – Рафаэль Надаль (Испания)
Крис Гуччионе / Джон Пирс (Австралия) – Пабло Карреньо-Буста / Рафаэль Надаль (Испания)
Победители в финале сразятся против Сербии или России.
ATP Cup. Австралия – Испания. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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