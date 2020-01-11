В воскресенье, 12-го января, состоится финальный матч Суперкубка Испании по футболу, в котором сыграют мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия). Начало матча в 20:00 по Киеву.

«Реал» гораздо уверенней прошел свой полуфинал. Красивые голы Крооса, Иско и Модрича обеспечили мадридцам участие в главном матче турнира. «Бланкос» 10 раз в истории выигрывали Суперкубок Испании. Последний раз подопечные Зидана завоевывали этот трофей в 2017-м году.

Сейчас «Реал» в отличной форме. Команда не проигрывала ни в одном матче с октября, что позволяет «сливочным» делить с «Барселоной» 1-2-е место в чемпионате Испании.

«Атлетико» традиционно третья сила в Испании. В полуфинале Суперкубка «матрасники» получили мощного соперника. Но ребята Диего Симеоне проявили характер в игре с «Барселоной». Уступая со счетом 1:2, мадридская команда совершила камбэк и одержала победу со счетом 3:2. Отметим, что при Симеоне «Атлетико» впервые победил «Барселону», забив три мяча.

В чемпионате «Атлетико» занимает третье место, отставая от лидирующих «Барселоны» и «Реала» на пять очков. Сейчас подопечные Симеоне имеют серию из пяти побед, команда обыгрывала «Осасуну», «Бетис» и «Леванте» в чемпионате, прошла «Локомотив» в Лиге чемпионов и «Барселону» в Суперкубке. На счету «Атлетико» всего две победы в матчах за Суперкубок, последний раз команда поднимала над головой этот трофей в 2014-м году.

Традиционно мадридские дерби получаются напряженными и увлекательными. В этом сезоне команды сыграли раз. Матч на «Ванда Метрополитано» завершился без голов - 0:0. Перед матчем у команд есть проблемы с составом. У «Реала» не сыграют Асенсио, Азар, Бэйл. Также под вопросом участие Карима Бензема. «Атлетико» точно не сможет рассчитывать на Коке, Лемара и Диего Косту.

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Йович.

«Атлетико»: Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Сауль, Томас, Эррера, Корреа, Фелиш, Мората.

12 января, воскресенье