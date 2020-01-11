Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании

Мадридские клубы разыграют трофей в Джидде

  • 11.01.2020 15:20
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Реал – Атлетико. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Испании
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В воскресенье, 12-го января, состоится финальный матч Суперкубка Испании по футболу, в котором сыграют мадридские клубы «Реал» и «Атлетико». Встреча состоится в Джидде (Саудовская Аравия). Начало матча в 20:00 по Киеву.

Новый формат Суперкубка Испании подарил зрителям вместо одного матча, сразу три противостояния. В полуфиналах «Реал» обыграл «Валенсию» (3:1), а «Атлетико» оказался сильнее «Барселоны» (3:2). Таким образом, в матче за Суперкубок не сыграет ни чемпион, ни обладатель кубка Испании.
 
«Реал» гораздо уверенней прошел свой полуфинал. Красивые голы Крооса, Иско и Модрича обеспечили мадридцам участие в главном матче турнира. «Бланкос» 10 раз в истории выигрывали Суперкубок Испании. Последний раз подопечные Зидана завоевывали этот трофей в 2017-м году. 
 
Сейчас «Реал» в отличной форме. Команда не проигрывала ни в одном матче с октября, что позволяет «сливочным» делить с «Барселоной» 1-2-е место в чемпионате Испании. 
 
«Атлетико» традиционно третья сила в Испании. В полуфинале Суперкубка «матрасники» получили мощного соперника. Но ребята Диего Симеоне проявили характер в игре с «Барселоной». Уступая со счетом 1:2, мадридская команда совершила камбэк и одержала победу со счетом 3:2. Отметим, что при Симеоне «Атлетико» впервые победил «Барселону», забив три мяча.
 
В чемпионате «Атлетико» занимает третье место, отставая от лидирующих «Барселоны» и «Реала» на пять очков. Сейчас подопечные Симеоне имеют серию из пяти побед, команда обыгрывала «Осасуну», «Бетис» и «Леванте» в чемпионате, прошла «Локомотив» в Лиге чемпионов и «Барселону» в Суперкубке. На счету «Атлетико» всего две победы в матчах за Суперкубок, последний раз команда поднимала над головой этот трофей в 2014-м году.
 
Традиционно мадридские дерби получаются напряженными и увлекательными. В этом сезоне команды сыграли раз. Матч на «Ванда Метрополитано» завершился без голов  - 0:0.
 
Перед матчем у команд есть проблемы с составом. У «Реала» не сыграют Асенсио, Азар, Бэйл. Также под вопросом участие Карима Бензема. «Атлетико» точно не сможет рассчитывать на Коке, Лемара и Диего Косту.

 

Ориентировочные составы:

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Вальверде, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Йович.

«Атлетико»: Облак - Триппьер, Савич, Хименес, Лоди, Сауль, Томас, Эррера, Корреа, Фелиш, Мората.

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12 января, воскресенье

«Реал» — «Атлетико» 
Джидда. Стадион «Кинг Абдулла Спорт Сити». 20:00
Прямая трансляция на сервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:0
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)

 

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Источник — Sport.ua

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