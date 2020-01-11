Шпорар, которым интересуется Динамо, хочет перейти в Спортинг

Форвард братиславского «Слована» Андраж Шпорар, который, по данным СМИ, входит в сферу интересов «Динамо», дал понять своим агентам, что предпочитает продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».
Португальский клуб является одним из многих, который заинтересован в январской покупке забивного футболиста.
Ранее сообщалось о готовности «Слована» расстаться со своим футболистом за 7-8 миллионов евро. Сам Шпорар хочет получать в новом клубе порядка 1 миллиона евро за сезон.
Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 600 тысяч евро из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.
Источник — A Bola
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