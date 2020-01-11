Шпорар, которым интересуется Динамо, хочет перейти в Спортинг

Словенский форвард выразил желание продолжить карьеру в Португалии

  • 11.01.2020 11:24
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Шпорар, которым интересуется Динамо, хочет перейти в Спортинг
© Twitter. Андраж Шпорар

Форвард братиславского «Слована» Андраж Шпорар, который, по данным СМИ, входит в сферу интересов «Динамо», дал понять своим агентам, что предпочитает продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».

Португальский клуб является одним из многих, который заинтересован в январской покупке забивного футболиста.

Ранее сообщалось о готовности «Слована» расстаться со своим футболистом за 7-8 миллионов евро. Сам Шпорар хочет получать в новом клубе порядка 1 миллиона евро за сезон.

Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 600 тысяч евро из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.

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Источник — A Bola

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