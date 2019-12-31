Шпорар, которым интересуется Динамо, требует зарплату 1 млн евро в год

Словацкий форвард пользуется спросом на трансферном рынке

  • 31.12.2019 12:07
  • 1907 просмотров
  • 5 комментариев
Шпорар, которым интересуется Динамо, требует зарплату 1 млн евро в год
© instagram.com/andraz.sporar

Трансферная цель киевского «Динамо», форвард братиславского «Слована» Андраж Шпорар, требует зарплату в размере 1 млн евро в год.

К числу претендентов на 25-летнего нападающего присоединился португальский «Спортинг», однако пока что не известно, сможет ли португальский клуб найти необходимую для трансфера сумму.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» предлагало за Шпорара 4 млн евро, в то время как «Слован» хочет получить 7-8 млн евро.

Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 540 тысяч фунтов из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.

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(6 голосов)

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Комментарии
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 31.12.2019 12:51
    0
    Де пену продлили.
    Думаю Вербич уже уговорил.
    Скоро будет официально
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 31.12.2019 12:41
    0
    З/п адекватна. Але чи захоче / спроможне Динамо її плати
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.12.2019 12:37
    +1
    Sarmat, 31.12.2019 12:15
    Суркіс жмот таких грошей не дасть
    Суркіс то якраз і дасть. Питання чи вартує цей гравець таких грошей. А враховуючи суцільні провали Динамо на трансферному ринку, то питання стає риторичним
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 31.12.2019 12:17
    +2
    Sarmat, 31.12.2019 12:15
    Суркіс жмот таких грошей не дасть
    Гармаш изх Сидорчуком получают и то больше
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 31.12.2019 12:15
    +2
    Суркіс жмот таких грошей не дасть
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 31.12.2019 12:17
    +2
    Sarmat, 31.12.2019 12:15
    Суркіс жмот таких грошей не дасть
    Гармаш изх Сидорчуком получают и то больше
    Ссылка
    Sarmat
      Sarmat, 31.12.2019 12:15
    +2
    Суркіс жмот таких грошей не дасть
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 31.12.2019 12:37
    +1
    Sarmat, 31.12.2019 12:15
    Суркіс жмот таких грошей не дасть
    Суркіс то якраз і дасть. Питання чи вартує цей гравець таких грошей. А враховуючи суцільні провали Динамо на трансферному ринку, то питання стає риторичним
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 31.12.2019 12:51
    0
    Де пену продлили.
    Думаю Вербич уже уговорил.
    Скоро будет официально
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 31.12.2019 12:41
    0
    З/п адекватна. Але чи захоче / спроможне Динамо її плати
    Ссылка
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