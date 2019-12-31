Шпорар, которым интересуется Динамо, требует зарплату 1 млн евро в год

Трансферная цель киевского «Динамо», форвард братиславского «Слована» Андраж Шпорар, требует зарплату в размере 1 млн евро в год.

К числу претендентов на 25-летнего нападающего присоединился португальский «Спортинг», однако пока что не известно, сможет ли португальский клуб найти необходимую для трансфера сумму.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» предлагало за Шпорара 4 млн евро, в то время как «Слован» хочет получить 7-8 млн евро.

Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 540 тысяч фунтов из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.