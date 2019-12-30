Форварда, которым интересуется Динамо, оценили в 7-8 миллионов евро

«Слован» повесил ценник на Андража Шпорара

  • 30.12.2019 18:46
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Форварда, которым интересуется Динамо, оценили в 7-8 миллионов евро
© instagram.com/andraz.sporar

Сейчас «Динамо» продолжает поиск нового форварда. В сферу интересов киевлян входит 25-летний словак Андраж Шпорар из братиславского «Слована».

Вице-президент «Словакна» Иван Кмотрик заявил о том, что на Шпорара претендует целый ряд европейских клубов и рассказал о том, сколько стоит форвард:

«Не представляю, как можно продать Шпорара дешевле, чем за 7-8 млн евро.

Это правда, что «Селтик» прислал нам официальное предложение, этот клуб проявил огромный интерес к Шпорару. Но есть интерес не только от этого клуба, также есть и из Франции, Испании, Италии, Португалии, Бельгии.

Интерес очень велик, ожидаем, что он будет еще больше во время трансферного окна».

Андраж Шпорар выступает за «Слован» с лета минувшего года, перейдя в клуб за 540 тысяч фунтов из «Базеля». В нынешнем розыгрыше чемпионата Словакии форвард провел 11 матчей, в которых забил 12 мячей.

Ранее сообщалось о том, что «Динамо» готово предложить за Шпорара 3,5 млн фунтов.

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