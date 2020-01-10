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11.01.2020 17:00

Челси – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Лондонскому клубу пора бы уже начать реализовывать преимущество в домашних поединках

  • 10.01.2020 20:20
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Челси – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© ФК Челси
В матче 22 тура АПЛ «Челси» примет «Бернли». Поединок состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж», стартовый свисток Кевина Френда прозвучит в 17:00 по Киеву.
 
После 21-го сыгранного матча команда Фрэнка Лэмпарда идет четвертой в турнирной таблице чемпионата Англии, имея солидное отставание от первой тройки. Впрочем «Манчестер Юнайтед», идущий пятым, имеет на пять очков меньше, чем «синие». «Бернли», в свою очередь, сражается за место в АПЛ, занимая 15-ю позицию. Впереди у команды Шона Дайча четыре матча против топовых коллективов, поэтому будет весьма сложно удержаться даже над зоной вылета.
 
«Челси» в текущем сезоне ужасно играет в родных стенах, если брать конечный результат. Вы будете смеяться, но лондонский клуб по этому показателю даже хуже будущего соперника. Если брать сухие цифры, то набрано 14 очков в десяти матчах (4-2-4), разница голов 11-10. Но если копнуть глубже, то «аристократы» создают в 2,5 раза больше голевых моментов чем соперники, а показатель ожидаемых набранных очков составляет 21.74. Это гигантская разница, абсолютно худший показатель нереализации моментов в лиге. Для команды такого уровня – это большой удар по амбициям. В теории, в более долгосрочной перспективе все должно выровняться, но кто знает насколько затянется эта статистическая аномалия.
 
«Бернли» на выезде соответствует своему общему уровню. В десяти матчах добыто 2 победы при трех ничейных исходах и пяти поражениях. Статистика забитых и пропущенных 10-17. Показатель ожидаемых забитых мячей xG=1,16, пропущенных xGA=1,34.
 
Любопытно, что «Бернли» не проиграл два последних матча на «Стэмфорд Бридж», набрав 4 очка в этих встречах (2:2 и 3:2). Вообще «Челси» почему-то лучше удаются игры в графстве Ланкашир, там 3 победы в трех последних матчах.
 
В субботнем матче хозяева не смогут рассчитывать на Пулишича, у гостей не сыграют сразу несколько ключевых исполнителей.
 
Очные встречи команд наталкивают на мысль, что будущее сражение будет повышенной результативности, поэтому рекомендованная ставка ТБ2,5 за 1,71.
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11 января, суббота

«Челси» – «Бернли»
Лондон. «Стэмфорд Бридж». 17:00
Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports
Арбитр: Okko Спорт
Прогноз Sport.ua — 2:1

 

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Источник — Sport.ua

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