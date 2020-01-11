АПЛ. Разгромные победы Манчестер Юнайтед и Челси, Лестер теряет очки

Состоялись пять матчей 22-го тура чемпионата Англии

  • 11.01.2020 18:55
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АПЛ. Разгромные победы Манчестер Юнайтед и Челси, Лестер теряет очки
© ФК Манчестер Юнайтед
В рамках 22-го тура чемпионата Англии состоялись еще пять матчей.
 
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» одержали разгромные победы в домашних матчах, а «Лестер» потерял очки в матче с «Саутгемптоном», который выдал уже пятый матч без поражений во всех турнирах.
 
Еще в одном матче «Эвертон» переиграл «Брайтон». «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» расписали мировую.
 
АПЛ. 22-й тур
 
«Манчестер Юнайтед» – «Норвич» – 4:0
Голы: 1:0 – 27 Рэшфорд, 2:0 – 52, пенальти Рэшфорд, 3:0 – 54 Марсьяль, 4:0 – 76 Гринвуд.
 
«Челси» – «Бернли» – 3:0
Голы: 1:0 – 27, пенальти Жоржиньо, 2:0 – 38 Абрахам, 3:0 – 49 Хадсон-Одои.
 
«Лестер» – «Саутгемптон» – 1:2
Голы: 1:0 – 14 Прат, 1:1 – 19 Армстронг, 1:2 – 81 Ингз.
 
«Вулверхэмптон» – «Ньюкасл» – 1:1
Голы: 0:1 – 7 Альмирон, 1:1 – 14 Дендонкер.
 
«Эвертон» – «Брайтон» – 1:0
Гол: 1:0 – 38 Ришарлисон.
 
Ранее «Кристал Пэлас» и «Арсенал» сыграли вничью.
 
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Источник — Sport.ua

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