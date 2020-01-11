Кристал Пэлас и Арсенал расписали мировую

В 22-м туре Английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграл выездную ничью с «Кристал Пэлас», находясь в меньшинстве с 67-й минуты матча.
Обе команды замыкают первую десятку турнирной таблицы.
Чемпионат Англии. 22-й тур
«Кристал Пэлас» – «Арсенал» – 1:1
Голы: 0:1 – 12 Обамеянг, 1:1 – 54 Айю.
Удаление: Обамеянг (67).
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Источник — Sport.ua
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