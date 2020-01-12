В поединке 22-го тура чемпионата Англии по футболу «Кристал Пэлас» дома сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Кристал Пэлас» — «Арсенал» — 1:1
Голы: Айю, 54 — Обамеянг, 12
Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Арсенал
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Джордан Айю (Кристал Пэлас).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Пьер- Эмерик Обамеянг (Арсенал).
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Источник — Sport.ua
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