В поединке 22-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский «Челси» дома разгромил «Бернли» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Челси» — «Бернли» — 3:0
Голы: Фрелло, 27, с пенальти, Абрахам, 38, Хадсон-Одои, 49
Лучшие моменты матча Челси - Бёрнли
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Каллум Хадсон-Одой (Челси).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Челси).
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Челси).
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Источник — Sport.ua
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