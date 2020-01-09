Манчестер Юнайтед намерен подписать шесть новых игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер надеется подписать шесть новых футболистов в зимнее трансферное окно.
«Красным дьяволам» приписывают интерес ко многим футболистам. В частности, к форварду «Наполи» Аркадиушу Милику, полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю и хавбеку «Аякса» Донни ван де Беку.
После 21-го сыгранного тура «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в АПЛ, имея в активе 31 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 32-25.
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Источник — The Times
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