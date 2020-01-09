Манчестер Юнайтед намерен подписать шесть новых игроков

Наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер хочет серьезно усилить команду зимой

  • 09.01.2020 17:28
  • 1267 просмотров
  • 2 комментария
Манчестер Юнайтед намерен подписать шесть новых игроков
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер надеется подписать шесть новых футболистов в зимнее трансферное окно.

«Красным дьяволам» приписывают интерес ко многим футболистам. В частности, к форварду «Наполи» Аркадиушу Милику, полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю и хавбеку «Аякса» Донни ван де Беку.

После 21-го сыгранного тура «Манчестер Юнайтед» занимает 5-е место в АПЛ, имея в активе 31 очко при разнице забитых и пропущенных мячей 32-25.

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Источник — The Times

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 18:10
    0
    УАФ– М а ф і я!, 09.01.2020 17:38
    Лучше избавьтесь от этого норвежского физручилы. Он меня ужасно бесит, когда его команда пропускает, у него на лице ноль эмоций. Он сидит и в одну точку смотрит, как будто спит с открытыми глазами... Другие тренеры на кромке поля руководят командой, пытаются внести какие то изменения в игру. Поучился бы у Клоппа!
    Потому что все эти сердца полные бездари! Доказано Динамо и Миланом!!!!
    Ссылка
    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 09.01.2020 17:38
    -1
    Лучше избавьтесь от этого норвежского физручилы. Он меня ужасно бесит, когда его команда пропускает, у него на лице ноль эмоций. Он сидит и в одну точку смотрит, как будто спит с открытыми глазами... Другие тренеры на кромке поля руководят командой, пытаются внести какие то изменения в игру. Поучился бы у Клоппа!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 09.01.2020 18:10
    0
    УАФ– М а ф і я!, 09.01.2020 17:38
    Лучше избавьтесь от этого норвежского физручилы. Он меня ужасно бесит, когда его команда пропускает, у него на лице ноль эмоций. Он сидит и в одну точку смотрит, как будто спит с открытыми глазами... Другие тренеры на кромке поля руководят командой, пытаются внести какие то изменения в игру. Поучился бы у Клоппа!
    Потому что все эти сердца полные бездари! Доказано Динамо и Миланом!!!!
    Ссылка
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