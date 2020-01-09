Манчестер Юнайтед хочет купить Милика

Английский клуб нацелился на нападающего «Наполи»

  • 09.01.2020 09:48
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Манчестер Юнайтед хочет купить Милика
© corrieredellosport.it. Аркадиуш Милик
«Манчестер Юнайтед» намерен усилиться нападающим «Наполи» Аркадиушем Миликом.
 
25-летним поляком английский клуб намерен усилить атаку. МЮ готов купить Милика в зимнее трансферное окно.
 
 
В этом сезоне на счету поляка 10 голов в 12-ти матчах за «Наполи». Его контракт истекает летом 2021 года.
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Источник — Todomercadoweb

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