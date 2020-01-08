Манчестер Юнайтед собирается купить Донни ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Аякса» и сборной Нидерландов Донни ван де Бека.
Как сообщает ESPN, английский клуб собирается купить футболиста в январе. Трансфер Ван де Бека может обойтись МЮ в 55 млн евро. Его контракт истекает летом 2022 года.
В этом сезоне футболист провел 26 матчей за «Аякс», забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить Ван де Бека.
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Источник — ESPN
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