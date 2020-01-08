Манчестер Юнайтед собирается купить Донни ван де Бека

«Манчестер Юнайтед» нацелился на полузащитника «Аякса» и сборной Нидерландов Донни ван де Бека.

Как сообщает ESPN, английский клуб собирается купить футболиста в январе. Трансфер Ван де Бека может обойтись МЮ в 55 млн евро. Его контракт истекает летом 2022 года.

В этом сезоне футболист провел 26 матчей за «Аякс», забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.