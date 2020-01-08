Манчестер Юнайтед включился в борьбу за Видаля

Английский «Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за хавбека каталонской «Барселоны» Артуро Видаля.

По данным источника, наставник «красных дьяволов» Оле-Гуннар Сульшер намерен усилить линию полузащиты опытным чилийцем.

Видаль недоволен своим положением в испанской команде и готов рассмотреть предложения от других европейских клубов.

В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Контракт Артуро с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.