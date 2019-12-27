Видаль согласовал контракт с Интером

32-летний чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль согласился продолжить карьеру в миланском «Интере». Футболист согласовал с итальянским клубом контракт до 2022-го года.
«Интеру» осталось договориться с «Барселоной» о трансфере. Ранее сообщалось, что миланский клуб готов заплатить за игрока €12 миллионов. Каталонцы хотят за Видаля около €20 миллионов.
В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Контракт Артуро с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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