Интер готовит €12 миллионов за Видаля

Полузащитник «Барселоны» может перейти в миланский клуб уже этой зимой

  • 24.12.2019 12:43
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Интер готовит €12 миллионов за Видаля
© ФК Барселона. Артуро Видаль (слева)

32-летний чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к уходу из каталонского клуба.

Миланский «Интер» готов предложить €12 миллионов за выкуп контракта футболиста. Сам Видаль не прочь попробовать свои силы в другом клубе.

«Интер» также интересуется полузащитником «Челси» Маркосом Алонсо и хавбеком «Аталанты» Деяном Кулусевски, который защищает цвета «Пармы» на правах аренды.

В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Артуро с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года.

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Источник — Gazzetta dello Sport

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