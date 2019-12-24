Интер готовит €12 миллионов за Видаля

32-летний чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к уходу из каталонского клуба.

Миланский «Интер» готов предложить €12 миллионов за выкуп контракта футболиста. Сам Видаль не прочь попробовать свои силы в другом клубе.

«Интер» также интересуется полузащитником «Челси» Маркосом Алонсо и хавбеком «Аталанты» Деяном Кулусевски, который защищает цвета «Пармы» на правах аренды.

В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.

Контракт Артуро с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года.