Интер готовит €12 миллионов за Видаля

32-летний чилийский полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль близок к уходу из каталонского клуба.
Миланский «Интер» готов предложить €12 миллионов за выкуп контракта футболиста. Сам Видаль не прочь попробовать свои силы в другом клубе.
«Интер» также интересуется полузащитником «Челси» Маркосом Алонсо и хавбеком «Аталанты» Деяном Кулусевски, который защищает цвета «Пармы» на правах аренды.
В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Контракт Артуро с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года.
Источник — Gazzetta dello Sport
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