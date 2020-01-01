Барселона не хочет отпускать Видаля в Интер в январе

Переход 32-летнего чилийского полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля в миланский «Интер» может сорваться.
По информации источника, руководство «сине-гранатовых» не намерено отпускать Видаля, так как рассчитывает на него в этом сезоне.
Чилиец должен вернуться в расположение каталонского клуба в ближайший четверг и поучаствовать в вечерней тренировке.
В текущем сезоне Видаль провел за «Барселону» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 1 результативную передачу. Контракт Артуро с «Барселоной» рассчитан до лета 2021-го года.
Ранее сообщалось, что Видаль согласовал контракт с «Интером». Кроме того, Артуро подал в суд на «Барселону».
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Источник — Cope
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