Артуро Видаль подал в суд на Барселону

Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль принял решение подать в суд на клуб.
Как сообщает ABC, чилийский футболист требует у клуба 2,4 миллиона евро, которые он должен был получить в качестве бонусов за проведенные матчи и выигранные трофеи.
В свою очередь, руководство «Барселоны» не согласно с этим. Ранее клуб выплатил футболисту 1,7 миллиона евро. Эта сумма, по мнению каталонцев, полностью соответствует контрактным обязательствам.
Отмечается, что судебным иском Видаль хочет улучшить свои условия в «Барселоне», ведь ранее сообщалось, что чилиец близок к переходу в «Интер».
В этом сезоне Артуро сыграл 19 матчей за «Барселону» и забил 5 мячей.
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Источник — ABC
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