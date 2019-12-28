Артуро Видаль подал в суд на Барселону

Чилиец требует от каталонского клуба деньги

  • 28.12.2019 15:10
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Артуро Видаль подал в суд на Барселону
© La Tercera. Артуро Видаль
Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль принял решение подать в суд на клуб.
 
Как сообщает ABC, чилийский футболист требует у клуба 2,4 миллиона евро, которые он должен был получить в качестве бонусов за проведенные матчи и выигранные трофеи.
 
В свою очередь, руководство «Барселоны» не согласно с этим. Ранее клуб выплатил футболисту 1,7 миллиона евро. Эта сумма, по мнению каталонцев, полностью соответствует контрактным обязательствам.
 
Отмечается, что судебным иском Видаль хочет улучшить свои условия в «Барселоне», ведь ранее сообщалось, что чилиец близок к переходу в «Интер».
 
В этом сезоне Артуро сыграл 19 матчей за «Барселону» и забил 5 мячей.
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Источник — ABC

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