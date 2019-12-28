Артуро Видаль подал в суд на Барселону

Хавбек «Барселоны» Артуро Видаль принял решение подать в суд на клуб.

Как сообщает ABC, чилийский футболист требует у клуба 2,4 миллиона евро, которые он должен был получить в качестве бонусов за проведенные матчи и выигранные трофеи.

В свою очередь, руководство «Барселоны» не согласно с этим. Ранее клуб выплатил футболисту 1,7 миллиона евро. Эта сумма, по мнению каталонцев, полностью соответствует контрактным обязательствам.

В этом сезоне Артуро сыграл 19 матчей за «Барселону» и забил 5 мячей.