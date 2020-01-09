Пляжную сборную Украины ждет три серьезных турнира в 2020 году

Главный тренер Евгений Вареница сообщил о планах команды в текущем году

  • 09.01.2020 16:42
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Пляжную сборную Украины ждет три серьезных турнира в 2020 году
© УАФ
В 2020 году сборная Украины по пляжному футболу примет участие в трех представительных турнирах самого высокого уровня. Главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Евгений Вареница сообщил о планах команды в текущем году.
 
По его словам, первые соревнования ждут сине-желтых 2–9 мая. Украинская команда поборется в квалификационном турнире европейской зоны за путевку на ΙΙ Всемирные пляжные игры, которые пройдут в 2021 году. Место проведения отбора, как и самих Игр, определится позже.
 
Вторым по хронологии испытанием для сборной Украины станет отбор в Суперфинал Евролиги-2020. В этом сезоне формат квалификации возвращается к позапрошлогодней формулы. Вместо трех квалификационных этапов участников Евролиги снова ждать пять. Сине-желтые будут принимать участие в двух. 19–21 июня в Неаполе украинцы начнут борьбу за выход в Суперфинал на втором этапе отбора, а 3–5 июля продолжат в третьем (его место проведения определится позже).
 
Третьим важным турниром для подопечных Евгения Вареницы станет отборочный этап чемпионата мира 2021 года. В Европе эти соревнования будут проходить 23–31 июля в итальянском городке Эзоло, недалеко от Венеции. И, наконец, сборная Украины надеется принять участие в Суперфинале Евролиги. Как и в прошлом году, он состоится 3–6 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.
 
В рамках подготовки ко всем нынешних соревнований наша команда планирует проводить учебно-тренировочные сборы. Их точный график будет согласован позднее.
 
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Источник — Украинская ассоциация футбола

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