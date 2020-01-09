Барти начала сезон с поражения

Лидер мирового рейтинга Эшли Барти начала 2020-й год с поражения на турнире серии Премьер в Брисбене.

Во втором круге первая сеяная, пропускавшая стартовый раунд, в двух сетах уступила Дженнифер Брэди из США (№53 WTA), которая ранее обыграла экс-первую ракетку мира Марию Шарапову.

Брисбен. Второй круг

Эшли Барти (Австралия) – Дженнифер Брэди (США) – 4:6, 6:7(4)

Лидерству Барти в мировом рейтинге пока ничего не угрожает, хотя она и потеряет 304 очка за прошлогодний финал в Сиднее. Вторая ракетка мира Каролина Плишкова даже в случае победы на турнире в Брисбене будет отставать более чем на 1600 очков.

Отметим, что для Брэди это была дебютная победа в карьере над соперницей из первой десятки, ранее она проиграла 7 таких матчей. В следующем раунде американка померяется силами с Людмилой Самсоновой или Петрой Квитовой.